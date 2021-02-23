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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-2-2021 في الإمارات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم اليوم الثلاثاء الموافق 23-2-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطس اليوم الثلاثاء في الإمارات
الإمارات توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر ليلا، ورطبا ليلا وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، وتكون شمالية غربية / 15 - 25كم/س، تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:14 والثاني عند 00:52 والجزر الأول عند الساعة 17:37 والثاني عند الساعة 03:11.

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