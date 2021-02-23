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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23-2-2021.. كيلو الأبيض يبدأ من 26 جنيها

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:44 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدواجن اليوم، الثلاثاء 23-2-2021 ، حيث وصل سعر كيلو الأرانب الي 42 جنيه ، والفراخ الحمراء 30 جنيه ، وجاءت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23-2-2021 في الأسواق على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23-2-2021

تراوحت الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها، وبط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها، والبط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه، والبط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، والكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه، ولحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيها، ولحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها. 

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق

وسجلت الدواجن البيضاء من 26-29 جنيها لكيلو المزارع، وبالنسبة للدواجن البلدى فيتراوح بين 34-36 جنيها، بينما يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها للدجاجة وزن كجم صافي. 
 
كما سجل سعر كرتونة البيض المزارع تتراوح  بين 38-40 جنيها للكرتونة، يتراوح سعر كرتونة البيض للبلدي بين 44-47 جنيها. 

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