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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-2-2021 في البحرين

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 23-2-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون غائماً احياناً مع تساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية.

الرياح:  شمالية غربية بوجه عام من 12 إلى 17 عقد وتصل من 20 إلى 25 عقدة احياناً ومع هبات قد تصل إلى 35 عقدة.

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