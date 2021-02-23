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موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:00 ص
حسام مجدي
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يستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره لاتسيو اليوم الثلاثاء 23 فبراير ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وستلعب مباراة فريق بايرن ميونخ ضد نظيره لاتسيو اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الأولمبيكو.
وستذاع مباراة فريق بايرن ميونخ ضد نظيره لاتسيو اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق رؤوف خليف.
وستلعب مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريق بايرن ميونخ ضد نظيره لاتسيو يوم 17 مارس المقبل.
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