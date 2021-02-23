Advertisements

موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:00 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
حسام مجدي
Advertisements
يستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره لاتسيو اليوم الثلاثاء 23 فبراير ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستلعب مباراة فريق بايرن ميونخ ضد نظيره لاتسيو اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الأولمبيكو.

وستذاع مباراة فريق بايرن ميونخ ضد نظيره لاتسيو اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق رؤوف خليف.

وستلعب مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريق بايرن ميونخ ضد نظيره لاتسيو يوم 17 مارس المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاتسيو بايرن ميونخ الاخبار الرياضية

أخبار تهمك

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 9 ساعات

"رحلة تحولت لكابوس".. القصة الكاملة لغرق مركب الإسكندرية بـ19 مواطنا (صور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب مريض السمنة يكشف تفاصيل وفاته (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الاسباني الممتاز

منذ ساعتين و 54 دقيقة

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أمطار وسحب رعدية تضرب البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

تطورات تمديد عقد عمرو السولية في الأهلي

منذ ساعة و نصف

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو اليوم الأحد 3/11/2019 في الدوري الإيطالي

موعد مباراة توتنهام وأولمبياكوس اليوم الثلاثاء 26-11-2019 بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مفاجأة في تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة شالكة بالدوري الألماني

قبل موقعة بوروسيا.. ماذا قدم نيمار مع باريس سان جيرمان حتى الآن

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وليون اليوم الأربعاء 26/2/2020 في دوري أبطال أوروبا

كل ما تريد معرفته عن مواجهة لايبزج وتوتنهام اليوم الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

10:13 م

"رحلة تحولت لكابوس".. القصة الكاملة لغرق مركب الإسكندرية بـ19 مواطنا (صور)

07:46 ص

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

11:05 م

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»