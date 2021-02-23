حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-2-2021 في الكويت

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 23-2-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت





قال مركز الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن الطقس سيكون نهارًا معتدل وغائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .

أما ليلًا سيكون مائل للبروده الى بارد و غائم والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .