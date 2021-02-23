أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 23-2-2021 في سوق العبور





استقرت أسعار الخضراوات بالأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23-2-2021، وذلك بعد تراجعها خلال تعاملات الجمعة الماضية بسبب زيادة المعروض في الأسواق وجاءت أسعار الخضراوات اليوم على النحو التالي:





أسعار الخضراوات اليوم:





سجل سعر كيلو الطماطم 2.5 جنيه، فيما سعر كيلو البطاطس 2.5 جنيه، وسجل سعر كيلو البصل 7 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الخيار 5 جنيهات، و سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، و سعر كيلو الفلفل حامى 5 جنيهات.





أما سعر كيلو الفلفل رومى فسجل 6 جنيهات، و سعر كيلو الفلفل الوان 15 جنيهات، و سعر كيلو ليمون 20 جنيهات، وسجل سعر كيلو بذنجان ابيض 4 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو بذنجان رومى 3 جنيهات، و سعر كيلو بذنجان عروس 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو كوسة 5 جنيهات ، وسجل سعر كيلو فاصوليا خضراء 8 جنيهات.





سجل سعر كيلو بسله خضراء 8 جنيهات، و سعر كيلو بطاطا 5 جنيهات، و سعر كيلو قلقاس 7.5 جنيهات، و سعر كيلو كرنب 10 جنيهات، و سعر كيلو قرنبيط 8 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو سبانخ 4 جنيهات، و سعر كيلو ثوم 10 جنيهات، و سعر كيلو ملوخية 10 جنيهات، و سعر الكابوتشا 5 جنيهات.







