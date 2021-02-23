Advertisements

خطوة جديدة من الزمالك للحفاظ على نجميه

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:16 ص
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي
Advertisements
تسعى إدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، لتمديد عقد طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

يأتي ذلك نظرًا لأن طارق حامد يعد من الركائز الأساسية في الفريق، حيث أن البرتغالي جايمي باتشيكو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يثق في قدراته.

ويتبقى في عقد طارق حامد لاعب الفريق، موسم واحد فقط بخلاف الموسم الجاري، مع نادي الزمالك.

فيما قام مسئولو نادي الزمالك بالتواصل مع مهند عون وكيل أعمال التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق، من أجل التوصل لاتفاق نهائي لتجديد عقده، حيث يطلب مسئولو الأبيض تحديد جلسة لإنهاء كافة الأمور، قبل أن ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

ويكمن الخلاف بين الطرفين في القيمة المالية للعقد، حيث يطلب فرجاني الحصول على ما يقرب من الـ2.5 مليون يورو سنويًا، خالية من الضرائب نظير التجديد للأبيض، وهو ما يراه مسئولو نادي الزمالك أنه مبالغ فيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طارق حامد رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 9 ساعات

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 12 ساعة

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أمطار وسحب رعدية تضرب البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ حوالي 9 ساعات

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

طبيب مريض السمنة يكشف تفاصيل وفاته (فيديو)

منذ ساعة و نصف

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الاسباني الممتاز

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات تمديد عقد عمرو السولية في الأهلي

منذ ساعة و نصف

"رحلة تحولت لكابوس".. القصة الكاملة لغرق مركب الإسكندرية بـ19 مواطنا (صور)

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

10:13 م

"رحلة تحولت لكابوس".. القصة الكاملة لغرق مركب الإسكندرية بـ19 مواطنا (صور)

07:46 ص

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

11:05 م

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»