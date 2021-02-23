خطوة جديدة من الزمالك للحفاظ على نجميه

تسعى إدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، لتمديد عقد طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





يأتي ذلك نظرًا لأن طارق حامد يعد من الركائز الأساسية في الفريق، حيث أن البرتغالي جايمي باتشيكو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يثق في قدراته.





ويتبقى في عقد طارق حامد لاعب الفريق، موسم واحد فقط بخلاف الموسم الجاري، مع نادي الزمالك.





فيما قام مسئولو نادي الزمالك بالتواصل مع مهند عون وكيل أعمال التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق، من أجل التوصل لاتفاق نهائي لتجديد عقده، حيث يطلب مسئولو الأبيض تحديد جلسة لإنهاء كافة الأمور، قبل أن ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي.





ويكمن الخلاف بين الطرفين في القيمة المالية للعقد، حيث يطلب فرجاني الحصول على ما يقرب من الـ2.5 مليون يورو سنويًا، خالية من الضرائب نظير التجديد للأبيض، وهو ما يراه مسئولو نادي الزمالك أنه مبالغ فيه.



