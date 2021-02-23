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تونس تسجل 18 وفاة و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:19 ص
وكالات
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رصدت وزارة الصحة في تونس، 18 وفاة و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.
وقد وصل إجمالي
عدد الوفيات جراء الفيروس في تونس إلى 189358، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى
228937، وفقًا لتقرير وزارة الصحة.
وأعلنت مسؤولة
في وزارة الصحة التونسية، في 17 فبراير الحالي، عن إرجاء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا
إلى الشهر المقبل، نتيجة لتأخر وصول الجرعات.
وفي وقت سابق،
أعلنت الحكومة أنها تتوقع وصول 94 ألف جرعة من لقاحات "فايزر" و"أسترازينيكا
- أكسفورد" في منتصف فبراير.
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