جربي تحضير الباذنجان المحشي بالكينوا (وصفة سهلة)

نقدم لك في السطور التالية طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالكينوا حيث يعد وصفة لذي1ة ومهمة للتباتيين، وفي حالة رغبتك في تحضير هذا النوع يمكنك اتباع المقادير التالية وطريقة التحضير لتستمتعين بمذاق جيد وطعم طيب:





المقادير

- للباذنجان :

الباذنجان : 4 حبات (مقطّع طوليًّا إلى أنصاف، مع الاحتفاظ بالسيقان)

زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة





- للحشي :

كينوا : نصف كوب

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

الجوز : كوب (مفروم)

الفطر : 2 كوب (مشروم / قطع)

الثوم : فص (مقشّر مفروم)

صلصة طماطم : نصف ملعقة صغيرة

الكمون : ربع ملعقة صغيرة

الفلفل الاحمر الحار : قبضة (مجفف)

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة





- للصلصة :

زبادي : كوب ونصف (يوناني)

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

النعناع : أوراق (طازج)

الفلفل الاحمر الحار : قبضة (مجفف)

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة





طريقة التحضير

للباذنجان: يسخّن الفرن على حرارة 200 درجة مئوية؛ يفرّغ بعض من كل نصف من أنصاف الباذنجان، ويطلى بزيت الزيتون، كما يملّح ويبهّر. تبطّن صينيّة الفرن الساخنة بورق الخبز، وتوزّع أنصاف الباذنجان، مع إيداع سيقانها إلى الأسفل، والمباعدة بين كل نصف وآخر. تدخل الصينيّة الفرن لثلاثين دقيقة.





للحشي: تغسل حبوب الكينوا، بالماء، فتصفّى. ثمّ، توزّع في قدر، وتغمر بالماء. تغطّى القدر، وتطهى على حرارة خفيفة لخمس عشرة دقيقة. ثمّ، ترفع القدر عن النّار، وتترك جانبًا، مغطّاة، لخمس دقائق.





يضاف الجوز والـ"مشروم" إلى وعاء الخلّاط الكهربائي، مع الضرب لثلاث مرّات، على سرعة متوسّطة.

ينقل الخليط إلى مقلاة محتوية على الزيت، مع التقليب على حرارة متوسّطة، لدقيقتين. يضاف الثوم المهروس، ويبقى لدقيقة، مع التقليب، فتضاف الصلصة، مع التقليب.

ثمّ، تحمّر الكينوا، في المقلاة، مع مكوّنات الحشي الأخرى، على حرارة متوسّطة، وذلك لدقيقتين، مع نثر الكمّون ورقائق الفلفل الأحمر الحارّ المجفّف والملح والفلفل الأسود.





للصلصة: في وعاء، تخلط كلّ مكوّنات الصلصة معًا.

توزّع أنصاف الباذنجان على صينيّة، ويحشى كل منها بخليط الكينوا، ويزيّن بالصلصة.