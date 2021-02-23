Advertisements

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-2-2021 أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-2-2021، أمام الجنيه المصرى خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك بعد أدائها المتباين خلال تعاملات أمس، حيث سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرىنحو 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، وجاءت اسعار العملات على النحو التالي:  
 
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-2-2021

سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
ارتفع صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.83 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.76 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 21.75 جنيه للشراء، 22.02 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 21.57 جنيه للشراء، 21.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 48.75 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.




شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

العملات اسعار العملات مقابل الجنيه اسعار العملات في مصر اسعار العملات اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. أمطار وسحب رعدية تضرب البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الاسباني الممتاز

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 9 ساعات

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

الحكومة: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها لمخازن وأنشطة تجارية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ ساعتين و 25 دقيقة

طبيب مريض السمنة يكشف تفاصيل وفاته (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 12 ساعة

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ حوالي 9 ساعات

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات تمديد عقد عمرو السولية في الأهلي

منذ ساعة و نصف

"رحلة تحولت لكابوس".. القصة الكاملة لغرق مركب الإسكندرية بـ19 مواطنا (صور)

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 30-6-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-7-2020 مقابل الجنيه المصري

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 18-8-2020 أمام الجنيه المصرى

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 25-8-2020 أمام الجنيه المصرى

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 1-9-2020 أمام الجنيه المصرى

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 8-9-2020 أمام الجنيه المصرى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

10:13 م

"رحلة تحولت لكابوس".. القصة الكاملة لغرق مركب الإسكندرية بـ19 مواطنا (صور)

07:46 ص

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

11:05 م

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»