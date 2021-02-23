حضري الشوفان بالفراولة في خطوتين

نقدم لك طريقة تحضير الشوفان بالفراولة ولإعدادها بشكل جيد ولذيذ اتبعي المقادير التالية:





المقادير

- الشوفان : 70 غم (رقائق)

- حليب لوز : 120 ملليلتراً (غير محلى)

- الماء : 180 ملليلتراً (مغلي)

- شراب القيقب : 2 ملعقة كبيرة (جاهز)

- الفراولة : 100 غراماً (مفرومة)

- جوز الهند : 2 ملعقة صغيرة (ناعم)

طريقة التحضير

في قدر متوسّطة الحجم ذات قعر سميك، توضع رقائق الشوفان، فيصبّ الحليب، والماء. تترك القدر على حرارة متوسّطة، حتّى الغليان ويوزّع فرم الفراولة، ويصبّ شراب القيقب الجاهز.

بعد انقضاء ثماني دقائق، ومع التقليب مرارًا تلافيًا لئلا يلتصق الشوفان في قعر القدر، يوزّع جوز الهند، فتقلّب المكوّنات لدقيقتين ويقدم ساخنا.