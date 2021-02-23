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لينك فعال.. اضافة المواليد الجدد 2021 عبر الموقع الرسمي لدعم مصر بالرقم القومي فقط (من هنــــــااااااااااااا)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:28 ص
اضافة المواليد الجدد 2021
اضافة المواليد الجدد 2021
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لينك فعال.. اضافة المواليد الجدد 2021 عبر الموقع الرسمي لدعم مصر بالرقم القومي فقط (من هنــــــااااااااااااا)

إضافة المواليد الجدد 2021 ،يبحث الكثيرين من اصحاب البطاقات التموينية عن الرابط الالكتروني الخاص بالموقع التي اطلقته وزارة التموين والتجارة الداخليه من اجل ان يتم من خلاله انجاز الخدمات التموينيه الكترونيا دون الحاجة الي الذهاب خصيصا الي المصالح الحكوميه وخاصتا في هذا الوقت الذي لا ينصح فيه بالتزاحم وذلك لانتشار وباء الكورونا الذي ينشط نتيجة هذه التجمعات ، الجدير بالذكر أن موقع دعم مصر متوفر عليه مجموعه كبيره من الخدمات مثل استخراج بطاقات بدل تالف او فاقد للبطاقات التموينيه .

إضافة المواليد الجدد 2021
اتاحت وزارة التموين والتجارة الداخليه إضافة المواليد منذ اول يناير الماضي وذلك للحفاظ علي الصحة العامه للمواطنين وذلك في اطار توفير لهم الخدمات الالكترونيه المتطوره لمساعدتهم علي انجاز خدماتهم وتوفير لهم الوقت والجهد حيث يتم تقديم طلبات إضافة المواليد عبر الموقع ويتم دراسته من قبل القائمين علي هذه الخدمات بالوزارة والموافقه عليه في حالة التاكد من صحته لتستفيد الاشره من السلع الغذائيه المخفضة الثمن التي تمنحها الدوله لهؤلاء المواطنين للمساهمه في توفير لهم حياة كريمة .

خطوات تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر
من خلال مجموعه من الخطوات البسيطه يمكنكم الدخول عبر موقع دعم مصر من اجل إضافة المواليد الجديد
باستخدام الرقم القومي عبر الخطوات المبينه في النقاط الاتية:

- تسجيل الدخول عبر الرابط الرسمي لموقع دعم مصر.
- اختيار ايكونه الخدمات الالكترونيه.
- الضغط علي خدمة إضافة فرد لاسرتي.
- كتابة اسم صاحب البطاقه والرقم القومي.
- إضافة اسم الكفل والرقم القومي.
- الضغط علي زر تسجيل الطلب.

لينك فعال.. اضافة المواليد الجدد 2021 عبر الموقع الرسمي لدعم مصر بالرقم القومي فقط (من هنــــــااااااااااااا)

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