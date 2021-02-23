Advertisements

"الأرصاد": الطقس مائل للبرودة على القاهرة والعظمى 17 درجة (فيديو)

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:04 ص
ارشيفية
ارشيفية
رقية جمال
Advertisements
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث توقع خبراء الأرصاد الجوية بأنَّ الطقس سيكون مائلًا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلًا للدفء على جنوب سيناء مع رياح نشيطة، ومعتدلًا على شمال الصعيد، ودافئًا على جنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أنَّ يكون الطقس ليلًا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وباردًا على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة أحيانًا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية ومصحوبة بالبَرَد على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 17 والصغرى 9.
الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11.
مرسى مطروح العظمى 16 والصغرى 9.
سيوة العظمى 18 والصغرى 6.
بورسعيد العظمى 18 والصغرى 12.
دمياط العظمى 18 والصغرى 12.
الإسماعيلية العظمى 17 والصغرى 8.
السويس العظمى 17 والصغرى 9.
العريش العظمى 17 والصغرى 10.
طابا العظمى 21 والصغرى 13.
سانت كاترين العظمى 13 والصغرى 2.
شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 15.
الغردقة العظمى 22 والصغرى 14.
الفيوم العظمى 18 والصغرى 8.
بني سويف العظمى 18 والصغرى 7.
المنيا العظمى 19 والصغرى 7.
أسيوط العظمى 20 والصغرى 6.
سوهاج العظمى 21 والصغرى 8.
قنا العظمى 21 والصغرى 8.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر درجات الحرارة الاسكندرية اخبار

أخبار تهمك

تطورات تمديد عقد عمرو السولية في الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 10 ساعة

"رحلة تحولت لكابوس".. القصة الكاملة لغرق مركب الإسكندرية بـ19 مواطنا (صور)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

نبأ سار لريال مدريد بشأن راموس

منذ ساعة و 7 دقيقة

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب مريض السمنة يكشف تفاصيل وفاته (فيديو)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

منذ ثلث ساعة

الكشف عن حقيقة توقيع فرجاني ساسي للدحيل القطري

منذ أقل من ساعة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 3 ساعات

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

الأرصاد: الطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والصغرى 9 درجات

الأرصاد: الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والعظمى 22 درجة

الأرصاد: الطقس بارد على القاهرة والوجه البحري والعظمى 17 (فيديو)

الأرصاد: الطقس بارد على الوجه البحري.. والعظمى 17 درجة (فيديو)

الأرصاد: الطقس شديد البرودة على القاهرة والعظمى 12 (فيديو)

شاهد.. أمطار غزيرة ورياح باردة تضرب الإسكندرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

10:13 م

الكشف عن حقيقة توقيع فرجاني ساسي للدحيل القطري

09:46 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

10:15 ص

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

11:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»