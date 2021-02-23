"الأرصاد": الطقس مائل للبرودة على القاهرة والعظمى 17 درجة (فيديو)



القاهرة العظمى 17 والصغرى 9.

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11.

مرسى مطروح العظمى 16 والصغرى 9.

سيوة العظمى 18 والصغرى 6.

بورسعيد العظمى 18 والصغرى 12.

دمياط العظمى 18 والصغرى 12.

الإسماعيلية العظمى 17 والصغرى 8.

السويس العظمى 17 والصغرى 9.

العريش العظمى 17 والصغرى 10.

طابا العظمى 21 والصغرى 13.

سانت كاترين العظمى 13 والصغرى 2.

شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 15.

الغردقة العظمى 22 والصغرى 14.

الفيوم العظمى 18 والصغرى 8.

بني سويف العظمى 18 والصغرى 7.

المنيا العظمى 19 والصغرى 7.

أسيوط العظمى 20 والصغرى 6.

سوهاج العظمى 21 والصغرى 8.

قنا العظمى 21 والصغرى 8.











استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث توقع خبراء الأرصاد الجوية بأنَّ الطقس سيكون مائلًا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلًا للدفء على جنوب سيناء مع رياح نشيطة، ومعتدلًا على شمال الصعيد، ودافئًا على جنوب الصعيد.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أنَّ يكون الطقس ليلًا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وباردًا على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة أحيانًا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية ومصحوبة بالبَرَد على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية وستكون درجات الحرارة كالآتي: