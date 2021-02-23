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12 فائدة لتمارين الضغط.. تعرفي عليهم

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
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تعمل تمارين الضغط، على بناء عضلات الجسم، بخاصّة العضلات الصدرية والأكتاف، ومن هنا نقدم لك عزيزتي 12 فائدة لتمارين الضغط وهم كالتالي:

1. هي فعالة في بناء العضلة ثلاثية الرؤوس العضدية.
2. تقوي عضلات الصدر.
3. تقوي عضلات اليدين والساعدين، بالإضافة إلى عضلات الكتفين، وتحديدًا في الجهة التي تكون بين منطقة الصدر والكتف الأماميّ، من دون الإغفال عن عضلات أعلى الظّهر وأسفله.
4. تدعم المفاصل، وتقوي العضلات المحيطة بمفصل الكتف؛ فالعضلات والأوتار الموجودة في الكتف مسؤولة عن الحفاظ على عظام الذراع العلوية.
5. تقوي أوتار الركبة، وتشدّها، وكذا الأمر في شأن العضلات الرُباعيّة (الجزء الأمامي من الفخذ)، وأيضًا عضلات الساق والقدمين.
6. تحفّز عمليّة التمثيل الغذائي، ممّا يُساعد في إحراق المزيد من السعرات الحرارية، وبالتالي خسارة الوزن.
7. تشدّ عضلات البطن، وتمنحها شكلًا مسطّحًا.
8. تحدّ من الإصابات الناتجة عن التَمزُّقات العضليّة أو الوَتريّة.
9. تحسّن صحة القلب وتنشّط الدورة الدموية.
10 . تزيد اللياقة البدنية، وتمدّ الجسم بالطاقة والنشاط طوال اليوم.
11. تزيد مرونة الألياف العضلية (عبارة عن أعصاب دقيقة) تُساعد في الحفاظ على توازن الجسم، ومنعه من السقوط؛ نظرًا لاستجابة هذه الألياف بشكل أسرع عند تأدية التمارين.
12. تعزّز الطاقة الإيجابيّة

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