الصين تعلن اكتشاف حقل نفط خام وغاز طبيعي

أعلنت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري اكتشاف حقل نفط خام وغاز طبيعي في بحر "بوهاي"، يقدر إجمالي احتياطاته بـ100 مليون طن نفط مكافئ، وذكرت المؤسسة –فى بيان اليوم- أن الحقل، الذي يقع على عمق 23 مترا، وسط بحر بوهاي، على مسافة 140 كيلومترا من بلدية تيانجين شمالي الصين، فيما بلغ عمق الحفر في البئر الاستكشافية للحقل حتى الآن 5223 مترا، وهو العمق الذي وصلت عنده أعمال الحفر إلى تشكيلات منتجة بسمك 346 مترا.





وتتوقع المؤسسة أن يصل معدل الإنتاج اليومي بالبئر إلى 300 طن من النفط و150 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي.



