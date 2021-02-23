جربي وصفة البطاطس للتخلص من الهالات السوداء

نقدم لك أفضل وصفة طبيعية لتتخلصي من الهالات السوداء في شكل نهائي وللحصول على وجه مشرق وإطلالة جذابة:





وصفة البطاطس وزيت اللوز

مكونات الوصفة

- شريحتان من البطاطس.

- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

- ملعقة كبيرة من الليمون الحامض.





طريقة التحضير

ضعي البطاطس في الخلاط الكهربائي، واطحنيها الى أن تصبح ناعمة جداً.

من ثم، أضيفي إليها زيت اللوز الحلو والليمون الحامض.

اخلطي المكونات مجدداً مع بعضها البعض حتى تصبح خليطاً متجانساً.

طبقي الخليط تحت العينين

اتركيه مدة عشرين دقيقة.

أزيلي الخليط بالغسول الملائم.

واظبي على تطبيق هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.