موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه في مباراة اليوم أمام سيمبا التنزاني.





ويحل الأهلي في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء ضيفا على سيمبا التنزاني بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - محمود وحيد





خط الوسط : حمدي فتحي - أكرم توفيق - أليو ديانج





خط الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا - جونيور أجاي - والتر بواليا.



