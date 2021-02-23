التموين تُحذر من التخفيضات الوهمية بالأوكازيون: "عقوبة تصل لـ 2 مليون جنيه" (فيديو)

قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين، إن أكبر المحافظات المشاركة في الاوكازيون الشتوي القاهرة تليها الجيزة ثم الإسكندرية، ثم الدقهلية فالغربية.



وحذر "أبو الفضل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء بعض التجار المشاركين في الاوكازيون من التلاعب بالمستهلكين وخداع المواطنين، مشددًا على أن أي تجاوز من أي تجار تعرضه للخضوع لقانون حماية المستهلك والذي به عقوبات شديدة قد تصل لـ 2 مليون جنيه.



وتابع مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين، أن هذه المخالفات تتمثل في عدم وجود سعرين على السلعة، وعدم وجود فواتير للشهر السابق للتأكد من جدية النسبة المعلنة ضمن الاوكازيون، أو عرض نسبة وهمية على "الفاترينة" وعند البحث نجد أن النسبة غير محققة، مشيرًا إلى أن هناك غرفة عمليات داخل وزارة التموين بالإدارة العامة للرقابة التجارية، وهناك حملات صباحية ومسائية، ويمكن لأى مواطن التواصل على هاتف الإدارة العامة للرقابة التجارية 27942683، والخط الساخن 19588، وشكاوى البوابة الحكومية 16528، منوهًا بأنه يتم حاليًا إعداد مذكرة لعرضها على وزير التموين لاستمرار الاوكازيون حتى عيد الأم.

