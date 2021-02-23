Advertisements

تعرف على طرق الحفاظ على التركيز أثناء العمل

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نقدم لكم في الطور التالية بعض النصائح لمساعدتك في الحفاظ على تركيزك أثناء العمل

1- التخلص من المشتتات
تحتاج إلى التخلص من المشتتات. بينما لا يمكنك التخلص من كل شيء، يمكنك بذل جهد لتقليل أو التخلص من أكبر عدد ممكن من عوامل التشتيت.
ابدأ بالأشياء البسيطة مثل الانتقال إلى منطقة هادئة مع إيقاف تشغيل الإشعارات على هاتفك أو إيقاف تشغيل هاتفك تمامًا

2- قهوة بجرعات صغيرة
قد يكون لشرب القهوة أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين بجرعات صغيرة تأثير إيجابي على قدرتك على التركيز، وفقًا لدراسات أجريت عام 2010.
مفتاح الاستفادة من خصائص الكافيين المعززة للإدراك هو استهلاكه باعتدال. إذا كنت تشرب الكثير منه، فقد ينتهي بك الأمر بالشعور بالقلق أو التوتر، مما يقلل بشكل عام من قدرتك على الاستمرار في التركيز.

3- قفل وسائل التواصل الاجتماعي
يمكنك قفل وسائل التواصل الاجتماعي حيث أن هناك العديد من التطبيقات التي تعمل على هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر مثل YouTube وTwitter والرسائل النصية وحتى رسائل البريد الإلكتروني ويمكنك حظرها حيث يجب إيقاف تشغيل الإشعارات على هاتفك أو إيقاف تشغيل هاتفك تمامًا.

4- أطعمة الدماغ.. ترفع مستويات الطاقة لديك
الخضار الورقية مثل اللفت والسبانخ والبروكلي..الأسماك الدهنية مثل السلمون
التوت، مثل العنب البري والفراولة والتوت أو العليق..عين الجمل
الشاي والقهوة للكافيين باعتدال.

أخبار تهمك

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

منذ أقل من نصف ساعة

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ حوالي 10 ساعة

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 13 ساعة

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن حقيقة توقيع فرجاني ساسي للدحيل القطري

منذ أقل من ساعة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات تمديد عقد عمرو السولية في الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب مريض السمنة يكشف تفاصيل وفاته (فيديو)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

نبأ سار لريال مدريد بشأن راموس

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 11 ساعة

"رحلة تحولت لكابوس".. القصة الكاملة لغرق مركب الإسكندرية بـ19 مواطنا (صور)

منذ ساعتين و 51 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

10:13 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

10:15 ص

الكشف عن حقيقة توقيع فرجاني ساسي للدحيل القطري

09:46 ص

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

11:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»