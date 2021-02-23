تعرف على طرق الحفاظ على التركيز أثناء العمل

نقدم لكم في الطور التالية بعض النصائح لمساعدتك في الحفاظ على تركيزك أثناء العمل





1- التخلص من المشتتات

تحتاج إلى التخلص من المشتتات. بينما لا يمكنك التخلص من كل شيء، يمكنك بذل جهد لتقليل أو التخلص من أكبر عدد ممكن من عوامل التشتيت.

ابدأ بالأشياء البسيطة مثل الانتقال إلى منطقة هادئة مع إيقاف تشغيل الإشعارات على هاتفك أو إيقاف تشغيل هاتفك تمامًا





2- قهوة بجرعات صغيرة

قد يكون لشرب القهوة أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين بجرعات صغيرة تأثير إيجابي على قدرتك على التركيز، وفقًا لدراسات أجريت عام 2010.

مفتاح الاستفادة من خصائص الكافيين المعززة للإدراك هو استهلاكه باعتدال. إذا كنت تشرب الكثير منه، فقد ينتهي بك الأمر بالشعور بالقلق أو التوتر، مما يقلل بشكل عام من قدرتك على الاستمرار في التركيز.





3- قفل وسائل التواصل الاجتماعي

يمكنك قفل وسائل التواصل الاجتماعي حيث أن هناك العديد من التطبيقات التي تعمل على هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر مثل YouTube وTwitter والرسائل النصية وحتى رسائل البريد الإلكتروني ويمكنك حظرها حيث يجب إيقاف تشغيل الإشعارات على هاتفك أو إيقاف تشغيل هاتفك تمامًا.





4- أطعمة الدماغ.. ترفع مستويات الطاقة لديك