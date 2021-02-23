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قرار هام من "فيسبوك" بشأن أستراليا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:18 ص
فيس بوك - أرشيفية
فيس بوك - أرشيفية
وكالات
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تعتزم شركة فيسبوك، استعادة صفحات الأخبار الأسترالية في الأيام القليلة المقبلة بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة، لتعديل قانون كان سيجبرها على الدفع لشركات الإعلام مقابل المحتوى الإخباري.

 

وأصدرت شركة فيسبوك بيانًا نشرته على مدونتها، قالت فيه: "راضون عن موافقة الحكومة الأسترالية على عدد من التغييرات والضمانات التي تعالج مخاوفنا الأساسية".

 

ويذكر أن الأزمة، تفاقمت بين أستراليا وفيس بوك منذ أكثر من أسبوع، عندما مضت كانبيرا في سن القانون الذي استهدف شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيس بوك، وجوجل.

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