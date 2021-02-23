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توقعات بنمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5%

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
وكالات
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توقع عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 5 بالمائة تقريبًا خلال العام الجاري، مع التفاؤل باستمرار طرح لقاح كورونا.


وقال "روبرت كابلان" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في "دالاس" منتدى الطاقة الدولي، اليوم الإثنين، إن الأمريكيين سوف ينخرطون "تدريجيًا" بشكل كامل في الاقتصاد من الآن وحتى يونيو مع طرح لقاحات فيروس كورونا، بحسب "رويترز".

وتابع عضو الفيدرالي: "نعتقد أننا نرى تحسناً كبيراً في التنقل والإنفاق في الربعين الثالث والرابع".

وقال "كابلان" إن معدل البطالة، الذي يبلغ الآن 6.3 بالمائة، سوف ينخفض ​​"بشكل ملموس".

ويتفاءل الاقتصاديون بأن خطة الإغاثة من الجائحة المقترحة من إدارة جو بايدن والتي تبلغ 1.9 تريليون دولار ستدعم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.

وأضاف "كابلان" أن الكثير سيعتمد على التعامل مع الوباء، لا سيما وتيرة نشر اللقاح على مستوى العالم.

وقامت الولايات المتحدة بتطعيم حوالي 44 مليون شخص جزئيًا أو كليًا، أو حوالي 13 بالمائة من السكان، بحسب بيانات حكومية.


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