"الموازنة الأمريكية" تقر برنامج تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار

وافقت لجنة الموازنة بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون بقيمة 1.9 تريليون دولار لمساعدات كورونا، مما يمهد الطريق لتمريره عبر المجلس في وقت لاحق من هذا الأسبوع.





وقدمت لجنة الموازنة في مجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع القانون بأغلبية 19 صوتاً مقابل 16 صوتاً معارضاً.





ويكافح الديمقراطيون لتمرير حزمة التحفيز في نهاية الأسبوع الجاري، قبل الموعد النهائي المحدد في 14 مارس/آذار لنهاية مدفوعات إعانات البطالة.





ويهدف الديمقراطيون إلى تسريع توزيع لقاح كورونا ودعم أكثر من 18 مليون شخص يتلقون إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في المقابل يدعم الجمهوريين التمويل لتعزيز جهود التطعيم لكنهم شككوا في الحاجة إلى حزمة إغاثة ضخمة مثل التي يرغب الحزب الديمقراطي في تمريرها.