شمس الكويتية تتعرض لهجوم حاد بعد إهانتها للشعوب العربية

تعرضت الفنانة شمس الكويتية لموجة هجوم واسعة ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصفها للشعوب العربية بالفارغة خلال لقاءها التلفزيوني على قناة دجلة العراقية.

وقالت شمس الكويتية في تصريحها: "شعب العربي فارغ ولا يضيف شيء لكوكب الأرض، أنا أمشي في أوروبا وأمريكا ما أشوف أحد ماسك جواله".





وأضافت شمس، خلال تصريحاتها: "محمد عبده نجم له 60 سنة وماعنده اي حساب في السوشل وسعر حفلته يصل الى مليون دولار اكثر من الشباب اللي نايمين في السناب 24 ساعة وفي دول لم تدخل عالم السوشل ميديا .. نحنا تافهين".











