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مراحل تطور الجنين في الأسبوع العاشر من الحمل

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
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نقدم لكم مراحل تطور الجنين في الأسبوع العاشر من الحمل، حيث أنه يكون يبدأ البطن في الظهور
يزداد لدى الحامل التعب والإعياء والرغبة الشديدة في النوم معظم الوقت، وعن مراحل تطور الجنين ما يلي:

- اكتمال نمو الأجهزة الداخلية قد اكتمل في الأسبوع العاشر من الحمل مثل الكلى والقلب والكبد وتقوم بوظائفها.
- يكون وزن رأس الجنين مساوياً لوزن باقي جسمه.
- ينبض القلب بمعدل سريع.
-تكون براعم الذراعين والساقين قد بدأت بالظهور، ويبدأ اكتمال نموها.
- وتبدأ الأصابع بالتطور، وتنفصل عن بعضها في اليدين والقدمين.
- تبدأ الأذن الداخلية والعيون بالتخصص أكثر.
- يكون الجهاز العصبي قد اكتمل في التكوين.
- تستمر المعدة في التكوّن و تتصل بالفم من خلال المرىء.
- تتكون الخصيتان لدى المولود في المولود الذكر.

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