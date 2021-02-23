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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 23-2-2021

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:24 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنية اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 23-2-2021

سعر الدولار الأمريكي 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع

سعر اليورو 18.96 جنيه للشراء و19.08 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني 21.92 جنيه للشراء و22.07 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي 51.60 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

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