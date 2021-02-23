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ارتفاع استثمارات الأجانب في الأسهم السعودية إلى 217.6 مليار ريال

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
وكالات
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ارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب في الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 18 فبراير الجاري إلى مستوى قياسي عند 217.6 مليار ريال، مقابل 216.8 مليار ريال بنهاية الأسبوع السابق له المنتهي في 11 من الشهر ذاته.

وبلغت حصة المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية 2.38 في المائة وهي أعلى حصة تاريخيا منذ إدراج شركة أرامكو السعودية في السوق نهاية 2019.

وتبلغ القيمة السوقية للأسهم المحلية 9.15 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي، مقابل 9.09 تريليون ريال في الأسبوع السابق له.

يأتي المستوى القياسي للاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم السعودية على الرغم من تسجيل المستثمرين الأجانب صافي بيع خلال الأسبوع الماضي بنحو 117 مليون ريال، بعد إجمالي مشتريات 3.02 مليار ريال، مقابل مبيعات إجمالية بقيمة 3.13 مليار ريال.

وكانت الأسهم السعودية قد جذبت تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" خلال العام الماضي 2020 بقيمة 18.7 مليار ريال "خمسة مليارات دولار"، مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق في 2015، على الرغم من تفشي جائحة كورونا.

وكان أعلى الأعوام جذبا للاستثمارات الأجنبية 2019، وذلك بنحو 91.2 مليار ريال، ليبلغ إجمالي العامين معا نحو 110 مليارات ريال.

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