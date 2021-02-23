ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 5 سنوات

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ نحو 5 أعوام خلال الربع الرابع من العام وذلك في ظل تضرر الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا.





ونقلت "بلومبيرج" عن مكتب الاحصاءات الوطني القول اليوم إن عدد العاطلين ارتفع 121 ألفا مقارنة بالربع الثالث ليبلغ معدل البطالة 5.1 % وهو الأعلى منذ 2016 وقد تراجع عدد العاملين 114 ألف شخص.





وخلال إعلانه عن خطة التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق قدم بوريس جونسون رئيس الوزراء أمس أكثر إشارة واضحة على أن ريشي سونا وزير الخزانة سوف يستخدم الموازنة في الثالث من مارس المقبل لتمديد برامج الدعم الحكومي المقرر أن تنتهى الأسابيع المقبلة.