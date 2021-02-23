"بيتكوين" تهبط 8% بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها

هبطت العملة المشفرة "بيتكوين" بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في اليوم السابق، إذ عرقلت عمليات بيع في الأسهم العالمية الإقبال على المخاطرة.





وبحسب "رويترز"، انخفضت العملة المشفرة الأكثر رواجا في العالم 8 في المائة إلى أقل من 53 ألف دولار، ما يجعلها في طريقها نحو أسوأ يوم لها على مدار شهر، وآخر انخفاض لها كان 7.5 في المائة إلى 53 ألف و177 دولارا.





وكانت "بيتكوين" قفزت إلى مستوى قياسي عند 58 ألفا و354 دولارا أمس الأول، وقد ارتفعت خلال مطلع هذا الأسبوع إلى مستويات قياسية، لتتضاعف قيمتها تقريبا منذ بداية العام، وبلغت قيمتها السوقية تريليون دولار الجمعة.





كما نزلت العمل ة المنافسة المشفرة الإيثريوم بعد بلوغها مستوى قياسيا يوم السبت، وكان أحدث تداول لها بانخفاض 8.7 في المائة عند 1756 دولارا.





إلى ذلك، قلص الدولار خسائره في التعاملات الأوروبية المبكرة بعد أن بلغ أدنى مستوى في عدة أعوام مقابل الجنيه الاسترليني وعملتي أستراليا ونيوزيلندا، إذ ارتفعت عوائد السندات في ظل إحراز تقدم في برامج التحصين من كورونا وتوقعات بتسارع وتيرة النمو الاقتصادي والتضخم.





وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والسندات الحكومية الألمانية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى في عام وثمانية أشهر على الترتيب.





وتماسك الاسترليني عند مستوى 1.40 دولار بعد أن بلغ 1.4043 وهو أعلى مستوياته منذ نيسان (أبريل) 2018، إذ يخطط رئيس الوزراء بوريس جونسون مسار الخروج من إجراءات العزل العام على خلفية عمليات تحصين سريعة من كوفيد-19.





وارتفع الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.5 في المائة ليبلغ أعلى مستوى في نحو ثلاثة أعوام عند 0.7908 دولار قبل أن يترك الدولار يعود إلى مستوى 0.7864.





وبلغ الدولار النيوزيلندي 0.7338 دولار أمريكي، وهو أيضا أفضل مستوياته منذ أوائل 2018، بدعم من رفع "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي لنيوزيلندا بواقع درجة واحدة، لكنه شهد أيضا خفض الدولار الأمريكي لمعظم خسائره تدريجيا.





وخسر الين 0.33 في المائة إلى 105.78 بينما فقد اليورو 0.2 في المائة إلى 1.2095 دولار، وبصفة عامة، ارتفع مؤشر الدولار 0.28 في المائة إلى 90.543.





إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب أمس، بعد أن بلغت أدنى مستوى فيما يزيد على سبعة أشهر في الجلسة السابقة، إذ طغى الدعم من ضعف الدولار على الضغط الناجم عن صعود عوائد سندات الخزانة.





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1791.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من تموز (يوليو) عند 1759.29 دولار الجمعة. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1787.70 دولار.





وبخلاف حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا في الولايات المتحدة والمتوقع إقرارها بنهاية الأسبوع، يترقب المستثمرون شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في التقرير النقدي نصف السنوي إلى الكونجرس بدءا من اليوم.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.6 في المائة إلى 27.38 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 1276.92 دولار.





وزاد البلاديوم 1 في المائة إلى 2403.08 دولار، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى فيما يزيد على شهر عند 2431.50 دولار.