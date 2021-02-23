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أسواق النفط تتعافى بعد بيانات تؤكد تعافي الطلب العالمي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
وكالات
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استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على ارتفاع بفعل تباطؤ استئناف الإنتاج الأمريكي بعد توقف لفترة بسبب ظروف الطقس شديدة البرودة، كما تلقت الأسعار دعما من بيانات تؤكد تعافي الطلب العالمي على النفط الخام بوتيرة أفضل من التوقعات السابقة.

ويكبح المكاسب السعرية استمرار الإصابات الجديدة بسلالات كورونا المتحورة، إضافة إلى تواصل الإغلاق العام في عديد من الدول، بخاصة في الاتحاد الأوروبي، بينما تستعد مجموعة "أوبك+" لاجتماع مفصلي في أول (مارس) المقبل لإعادة تقييم أساسيات السوق بعد الارتفاع الواسع في الأسعار وسط احتمالات قوية بالعودة إلى زيادة تدريجية في الإمدادات النفطية بدءا من أول (أبريل) المقبل.










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