ياسين بونو يواصل التألق في الدوري الاسباني

ساهم حارس المرمى المغربي ياسين بونو، في تعزيز حظوظ ناديه إشبيلية بالمنافسة على لقب "الليغا"، بعد انتصاره السادس توالياً على أوساسونا 2-0، ليقتنص المركز الثالث من برشلونة.

حقق بونو رقماً قياسياً، بعدما أصبح أكثر حارس يحافظ على نظافة شباكه مع الفريق الأندلسي، بواقع 517 دقيقة، حيث حافظ أمام أوساسونا على شباكه للمباراة الخامسة توالياً.

ولم يدخل مرمى بونو أي هدف منذ 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، حينما اهتزت شباكه بهدف للاعب ألافيس، إدغار ميندي.

وتفوق بونو بدقيقة عن الرقم القياسي السابق المسجل باسم الحارس البرتغالي بيتو في موسم 2014-2015، وبست دقائق عن رقم أندري بالوب في عام 2008.