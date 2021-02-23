Advertisements

ياسين بونو يواصل التألق في الدوري الاسباني

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
Advertisements
ساهم حارس المرمى المغربي ياسين بونو، في تعزيز حظوظ ناديه إشبيلية بالمنافسة على لقب "الليغا"، بعد انتصاره السادس توالياً على أوساسونا 2-0، ليقتنص المركز الثالث من برشلونة.
حقق بونو رقماً قياسياً، بعدما أصبح أكثر حارس يحافظ على نظافة شباكه مع الفريق الأندلسي، بواقع 517 دقيقة، حيث حافظ أمام أوساسونا على شباكه للمباراة الخامسة توالياً.
ولم يدخل مرمى بونو أي هدف منذ 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، حينما اهتزت شباكه بهدف للاعب ألافيس، إدغار ميندي.
وتفوق بونو بدقيقة عن الرقم القياسي السابق المسجل باسم الحارس البرتغالي بيتو في موسم 2014-2015، وبست دقائق عن رقم أندري بالوب في عام 2008. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسين بونو برشلونة الدوري الاسباني الممتاز إشبيلية

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة توقيع فرجاني ساسي للدحيل القطري

منذ أقل من ساعة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 11 ساعة

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

نبأ سار لريال مدريد بشأن راموس

منذ ساعة و 13 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

منذ أقل من نصف ساعة

طبيب مريض السمنة يكشف تفاصيل وفاته (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات تمديد عقد عمرو السولية في الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

"رحلة تحولت لكابوس".. القصة الكاملة لغرق مركب الإسكندرية بـ19 مواطنا (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 4 ساعات

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 18 ساعة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

ياسين بونو يقترب من إشبيلية

رسميًا.. إشبيلية يعلن ضم ياسين بونو على سبيل الإعارة

10 أرقام شهدتها الجولة الـ22 من الدوري الإسباني

بالتخصص.. إشبيلية يقهر إنتر ميلان ويتوج بلقب الدوري الأوروبي

إشبيلية يقطع الطريق على كبار أوروبا ويجدد عقد "بونو"

إشبيلية يفوز على أوساسونا بهدف في الليجا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

10:13 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

10:15 ص

الكشف عن حقيقة توقيع فرجاني ساسي للدحيل القطري

09:46 ص

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

11:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»