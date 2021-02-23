عيد ميلاده الـ 38.. 4 مشاهد أثارت الجدل في مسيرة ميدو

يحتفل أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده الـ 38 حيث أنه من مواليد 23 فبراير 1983.





بدأ ميدو حياته الكروية لاعبًا في الزمالك في عام 1999 ثم انتقل إلى جنت البلجيكي عام 2000، ومنه إلى أياكس الهولندي في 2001 ثم سيلتا فيجو الإسباني في 2003 ومارسيليا الفرنسي ثم إلى روما الإيطالي في 2004 قبل أن يحط الرحال في توتنهام الإنجليزي عام 2006 ثم عدة أندية أخرى مثل ويجان وميدلزبره وبارنسلي.





وأعلن ميدو اعتزاله اللعب نهائيًا فى 10 يونيو 2013 ثم تولى مهمة المدير الفني للزمالك ابتداءً من 21 يناير 2014 وحتى 30 يوليو 2014 وفاز معه ببطولة كأس مصر قبل أن يقود الإسماعيلي ومن بعده وادي دجلة، وهو حاليا يعمل في مجال الإعلام ويقدم برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة النهار.





ونستعرض أبرز المشاهد التي أثارت الجدل في حياة ميدو:





1-حسن شحاته





نشبت أزمة كبرى بين حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق وأحمد حسام ميدو خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2006 والتي أقيمت في مصر، بعدما اعترض "ميدو" بطريقة غير لائقة على تغييره أمام السنغال في لقاء الدور ربع النهائي من البطولة.





2-حسني عبدربه





نشبت أزمة عنيفة بين أحمد حسام ميدو عندما كان مدربا لفريق الإسماعيلي وحسني عبد ربه لاعب الدراويش وتحديدا عندما قام المدير الفني بتغيير اللاعب أمام بتروجت بالدوري العام، وقال ميدو حرفيا: "يا أنا يا حسني عبد ربه في الإسماعيلي" لتنتهي الأزمة برحيل المدير الفني عن الفريق.





3-حلق شعره على الهواء





قام أحمد حسام ميدو بحلق شعره على الهواء مباشرة في استديوهات "بي أن سبورتس" القطرية، بعدما توج فريق ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، حيث أعلن ميدو خلال تحليله للبريميرليج، أنه سيحلق شعره على الهواء إذا توج ليستر بالبطولة.





4-هجوم زملكاوي على ميدو بسبب الخطيب





تعرض أحمد حسام ميدو في الأونة الأخيرة لهجوم قوي من جانب جماهير نادي الزمالك بعد نشر صورة له رفقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.















