التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة مع بداية التعاملات

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات وتوقع خبراء البورصة أن يستمر الأداء الايجابى مع بعض موجات لجنى الارباح داخل الجلسة مع استمرار التباين على القطاعات و الاسهم بداخلها .

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية





وتراجع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11542 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2406 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 14209 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4434 نقطة.