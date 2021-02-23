Advertisements

التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة مع بداية التعاملات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:17 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تباين بأداء المؤشرات وتوقع خبراء البورصة أن يستمر الأداء الايجابى مع بعض موجات لجنى الارباح داخل الجلسة مع استمرار التباين على القطاعات و الاسهم بداخلها .
 
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 

وتراجع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11542 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2406 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 14209 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4434 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2410 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 3442 نقطة.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

منذ أقل من نصف ساعة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 10 ساعة

22 مليون استرليني قيمة انتقال نجم الزمالك لكريستال بالاس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 18 ساعة

تطورات تمديد عقد عمرو السولية في الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"رحلة تحولت لكابوس".. القصة الكاملة لغرق مركب الإسكندرية بـ19 مواطنا (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

نبأ سار لريال مدريد بشأن راموس

منذ ساعة و 13 دقيقة

طبيب مريض السمنة يكشف تفاصيل وفاته (فيديو)

منذ ساعتين و 34 دقيقة

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن حقيقة توقيع فرجاني ساسي للدحيل القطري

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

10:13 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

10:15 ص

الكشف عن حقيقة توقيع فرجاني ساسي للدحيل القطري

09:46 ص

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

11:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»