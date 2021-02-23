Advertisements

"صندوق النقد" يتوقع تراجع نصيب الفرد من الدخل 1.3% بسبب كورونا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قال صندوق النقد الدولي "إن جائحة كوفيد - 19 من المرجح أن توسع فجوات الثروة في أوروبا ما لم يساعد صانعو السياسات على إنهاء الأزمة الصحية على مستوى العالم ودعم الاقتصادات حتى ينتهي الوباء، والاستثمار في جعل الاقتصادات صديقة للبيئة".

وفي خطاب أمام مؤتمر للبرلمان الأوروبي أمس، أشادت كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي بحكومات الاتحاد الأوروبي، لتقديمها ما يزيد على ثلاثة تريليونات يورو من الدعم المالي للشركات والأسر، بما يشمل برامج للاحتفاظ بالوظائف ساعدت أكثر من 54 مليون عامل.

وقالت "لكن الطريق إلى التعافي غير مستو، بسبب الاختلاف في الأوضاع التي يمكن البدء منها، وفي الهيكل الاقتصادي والقدرة على الاستجابة، ما يتسبب في نمو التفاوتات عبر الدول وداخلها".

وأضافت أنه "في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، تقلصت اقتصادات الدول التي تعد وجهات سياحية تقليدية مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا بما يزيد على تسعة في المائة في عام 2020 مقارنة بمتوسط ​​انكماش 6.4 في المائة في أنحاء الكتلة".

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإنه بحلول نهاية 2022 سيكون نصيب الفرد من الدخل في وسط وشرق أوروبا أقل 3.8 في المائة من توقعات ما قبل الأزمة، مقارنة بتراجع 1.3 في المائة فقط لدول الاتحاد الأوروبي ذات الاقتصادات المتقدمة.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن مثل هذا الاختلاف سيجعل الإدارة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي أكثر صعوبة، وسيزيد من مخاطر الأزمات في المستقبل.

وافق الاتحاد الأوروبي العام الماضي على اقتراض مشترك بقيمة 750 مليار يورو وإنفاقها من خلال منح وقروض على الإصلاحات والاستثمار الأخضر والرقمي الذي من شأنه أن يعزز النمو المحتمل لمن هم أكثر عرضة لخطر التخلف عن الركب.

وقالت جورجييفا "إن تنسيق مثل هذا الاستثمار الأخضر والرقمي هو أهم إجراء في الأجل الطويل".
إلى ذلك، دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الدول الغنية إلى التبرع بجزء من كميات لقاحات كورونا التي لديها للدول الفقيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صندوق النقد النقد الاقتصاد اخبار الاقتصاد في مصر اخبار الاقتصاد اليوم

أخبار تهمك

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 12 ساعة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام سيمبا

منذ 39 دقيقة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن حقيقة توقيع فرجاني ساسي للدحيل القطري

منذ ساعتين و 23 دقيقة

برونو يقترب من صلاح.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة و 9 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ حوالي 12 ساعة

نبأ سار لريال مدريد بشأن راموس

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 20 ساعة

فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه يلقنها درسا قاسيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 5 ساعات

رونالدو يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة من "التباطؤ المتزامن"

"صندوق النقد": فيروس كورونا سيقلص النمو الصيني إلى 5.6 %

"النقد الدولي": العالم في انتظار أزمة اقتصادية أسوأ من 2008

صندوق النقد يعلن الخسائر الاقتصادية من "كورونا" الثلاثاء المقبل

"النقد الدولي": الأزمة الاقتصادية الحالية اختبار لموارد الصندوق المالية

"النقد الدولي": أزمة كورونا لم تنته.. والتعافي مازال هشا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

10:13 م

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام سيمبا

11:30 ص

فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه يلقنها درسا قاسيا

10:56 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

10:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»