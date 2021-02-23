مبادرة حياة كريمة.. قرية النصر من التهميش للتطوير إدخال الكهرباء وتطوير البنية التحتية.. ,الأهالي السيسى أعاد الأمل من جديد

تهدف مبادرة حياة كريمة التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الى توفير حياة كريمة للفئات الاكثر احتياجا ورفع المعاناة عن الأسر الفقيرة، كما تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.



وفى جنوب مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، دخلت قرية النصر مبادرة حياة كريمة، بعد نسيان الماضي، لتكون بداية الخروج من الظلام التى تعيش فيه تلك القرية التراثية وكانت شاهدة على العديد من الأزمنة.



ومن جانبها قالت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، إنه هناك قرية واحدة بمدينة سفاجا تدخل ضمن مراحل مبادرة حياة كريمة بالمدينة وهى قرية النصر الواقعة جنوب المدينة باتجاه محافظة قنا، حيث إن تلك القرية كانت تعانى كثيرا من الخدمات الأساسية والعامة منها أنها كانت تعمل أغلب المنازل بها بمولدات كهرباء.





وأكدت رئيس مدينة سفاجا فى تصريحات خاصة لـ"لفجر" أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال لتوصيل الكهرباء للقرية وقريبا سيتم توصيلها من خلال التيار الكهربى، وإلغاء نظام مولدات الكهرباء لتكون ضمن الشبكة الموحدة التى تعمل عليها مدينة سفاجا.



وأوضحت رئيس المدينة أن قرية النصر التى تقع على طريق سفاجا قنا بالكيلو 85، والتى تم إنشائها عام 1982 سيتم تطويرها بالكامل ضمن مبادرة الرئيس ومن خلال اجتماع سابق تم حصر ما تحتاجة القرية حيث سيتم إقامة استراحات للمعلمين بالقرية، وإنشاء ملعب خماسى وإنشاء شبكة طرق داخلية بطول 8 كيلو متر وعمل مظلات على مداخل القرية.



كذلك إنشاء بوابة رئيسية للقرية وإنشاء 60 وحدة توطين وتوفير 50 عمود إنارة بمشتملاتها وإحلال وتجديد خزان المياه للقرية سعة 500 طن وإحلال وتجديد مبنى الوحدة القروية وإنشاء مشغل للفتيات لتنمية مهارات الحرف اليدوية وحماية "تدبيش" سور المدرسة بالقرية من اخطار السيول وإنشاء مخبز بالقرية.



وتابعت أنه جارى العمل حاليا بجميع الاحتياجات بالقرية وخاصة تجديد خزان المياه والكهرباء والشبكة الداخلية للقرية من حيث الطرق والملاعب وغيرها، وقاربت شركة المياه من تنفيذ شبكة مياه، وإنشاء خزان مياه بسعة 500 طن، وعدد من وحدات التوطين، بالإضافة إلى إحلال وتجديد الشبكة الداخلية للكهرباء.





سكان قرية النصر جنوب مدينة سفاجا، مبادرة حياة كريمة، أضائت لنا الظلام من جديد مع توصيل الكهرباء للقرية التى طال انتظارها منذ سنوات طويلة.



وقال جابر عبد الظاهر شيخ قرية النصر، إن توصيل التيار الكهربائى المستمر إلى قرية النصر، سيحدث طفرة تنموية شاملة، ستؤدى إلى ترشيد الإنفاق على شراء مولدات الكهرباء، فضلا عن ترشيد استهلاك الوقود والزيوت، وتخفيض نفقات إصلاح المولدات التى تمثل عبئا على المواطنين.



وأضاف شيخ القرية، أن قريتهم ظلت سنوات طوال تعانى من نقص فى الخدمات كافة، إلا أنها فى عهد فخامة الرئيس السيسى وجدت التنمية طريقا إليها، مضيفا أنه بالفعل تم البدأ فى أعمال التطوير ببعض المرافق.



