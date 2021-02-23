محافظ الشرقية يستقبل وزير القوى العاملة لتسليم وثائق تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذ محمد سعفان وزير القوى العاملة بمكتبه بالديوان العام في حضور الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة، وذلك للمشاركة في إحتفالية مديرية القوي العاملة بتسليم وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات مديرية القوي العاملة حيث تغطي الوثيقة الوفاه والعجز الكلي والجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.



قدم المحافظ الشكر لوزير القوى العاملة لمجهوداته الدائمة والمستمرة في رعاية العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في شركات القطاع الخاص، وكذلك توفير أوجه الدعم والمساندة لذوي الهمم وإتاحة فرص عمل لهم تتماشى مع ظروفهم وتدريبهم على كيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر، تدر لهم دخلًا وتحقق حياة كريمة.