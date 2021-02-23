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أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات شديدة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أشارت هيئة الأرصاد الجوية، الي أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب الرعدية الممطرة على  البحيرة وكفر الشيخ (بلطيم وادكو) ومناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية).

وأكدت هيئة: أن السحب تمتد لباقى السواحل الشرقية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الى غزيرة تكون رعدية  أحيانًا ومصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق، ومن المتوقع أن تتقدم الى الداخل مع تقدم ساعات النهار لتشمل الدلتا  والوجه البحرى والقاهرة وسيناء، وتصل متوسطة لمناطق من شمال الصعيد.

ويشهد الطقس اليوم أجواء مائلة للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس  مائل للبرودة على السواحل، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد،  وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة قد تغير أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة،وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبرد على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد غدا فرص أمطار متوسطة على مناطق من مطروح والضبعة تكون متوسطة لغزيرة على الإسكندرية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من راس سدر والزعفرانة ورأس غارب والفيوم وبنى سويف والمنيا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

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