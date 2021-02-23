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تقرير أممي: العنف يتصاعد ضد المدنيين في أفغانستان بعد محادثات السلام

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت الأمم المتحدة في تقرير صدر، اليوم الثلاثاء، إن عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان تصاعد بشكل حاد بعد بدء محادثات السلام العام الماضي، ودعت إلى وقف إطلاق النار حيث اجتمع المفاوضون لأول مرة بعد أسابيع من التقاعس عن العمل. بدأت محادثات السلام بوساطة الولايات المتحدة في سبتمبر، لكن التقدم تباطأ منذ ذلك الحين وتصاعد العنف مع عدم اليقين بشأن ما إذا كانت القوات الدولية ستسحب قواتها بحلول مايو كما كان مخططًا في الأصل.

بلغ عدد الضحايا المدنيين 8820 في عام 2020، وفقًا للتقرير السنوي لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما). كان هذا أقل بنسبة 15 ٪ عن العام السابق، لكن لاحظ مؤلفي التقرير ارتفاعًا حادًا وخسائر بشرية كبيرة تاريخيًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، عندما بدأت محادثات السلام.

قالت ديبورا ليونز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، "العام الماضي، كان يمكن أن يكون عام السلام في أفغانستان. وبدلًا من ذلك، لقي آلاف المدنيين الأفغان حتفهم "، مكررة الدعوات لوقف إطلاق النار التي رفضتها طالبان مرارًا وتكرارًا. وتابعت "الأطراف التي ترفض النظر في وقف إطلاق النار يجب أن تعترف بالعواقب المدمرة."

وأصدرت حركة طالبان يوم الثلاثاء ردا ينتقد التقرير، قائلة إن "المخاوف والمعلومات والتفاصيل الدقيقة التي شاركناها معنا لم تؤخذ في الاعتبار". وقال التقرير إنه لأول مرة منذ بدء التسجيل، تصاعدت الوفيات والإصابات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. ارتفع عدد الضحايا في الربع الرابع بنسبة 45٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. نُسب معظمهم إلى جهات فاعلة غير حكومية، وأغلبهم من حركة طالبان المتمردة، وأكثر من خمسهم نُسبوا إلى القوات الحكومية. ولم يرد متحدث باسم الحكومة على الفور على طلب للتعليق.

وقال الجانبان على تويتر إن كبير مفاوضيهما التقيا في الدوحة، مكان المحادثات، مساء الاثنين، مضيفين أن الفرق ستواصل العمل على جدول الأعمال. فبعد انقطاع دام شهرًا خلال فترة العام الجديد، عاد المفاوضون إلى الدوحة لفترة وجيزة قبل مغادرة العديد من كبار أعضاء طالبان لعقد اجتماعات في روسيا وإيران. وقال مجاهد إنهم سيعقدون اجتماعات أخرى قريبا. وقال ذبيح الله إن التهدئة ليست سوى استراحة وأن طالبان ملتزمة بإجراء محادثات، ومن المتوقع عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة.

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جنود افغانستان العنف الامم المتحدة

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