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وزير الخارجية البولندي: الاتحاد الأوروبي قد يفرض المزيد من العقوبات على بيلاروسيا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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نقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية عن وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو قوله اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي قد يفرض مزيدا من العقوبات على بيلاروسيا بعد أن سجنت مينسك اثنين من الصحفيين لتصويرهما احتجاجات.

احتجزت بيلاروسيا أكثر من 33 ألف شخص في حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات ضد حكم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في أعقاب انتخابات أغسطس المتنازع عليها والتي يقول خصومه إنها زورت. يشغل لوكاشينكو منصبه منذ عام 1994. ونقل عن راو قوله "لسوء الحظ، الوضع في بيلاروسيا يتدهور باستمرار، لذلك من المرجح أن يتم فرض المزيد من العقوبات. تصبح قائمة السجناء السياسيين أطول. كما أضيف صحفيان من شركة بيلسات إلى القائمة ".

في الأسبوع الماضي، قضت محكمة بيلاروسية بسجن اثنين من الصحفيين البيلاروسيين لمدة عامين بتهمة تنظيم احتجاجات ضد لوكاشينكو. اعتُقل كاتسيارينا أندرييفا، 27 عامًا، وداريا تشولتسوفا، 23 عامًا، في نوفمبر في شقة كانا يستخدمانها كنقطة انطلاق لتصوير مظاهرات بشأن مقتل متظاهر قُتل قبل عدة أيام.

وفرض الاتحاد الأوروبي جولة ثالثة من عقوبات بيلاروسيا في ديسمبر، ورفع قائمته الخاصة بمن يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول إلى 88 شخصا وسبعة كيانات. كما فرضت بريطانيا وكندا والولايات المتحدة عقوبات على مسؤولي بيلاروسيا.

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بيلاروسيا بولندا الاتحاد الاوروربي

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