"هانكوك": يجب أن تخرج إنجلترا من الوباء بأمان وليس بسرعة

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، إن السلطات البريطانية عازمة على إخراج إنجلترا من الوباء بأمان بأسرع ما يمكن، ولكن ليس بشكل سريع، عندما سئل عن الوتيرة الحذرة لخارطة الطريق التي أُعلنت في اليوم السابق. وقال هانكوك لسكاي نيوز: "نحن جميعًا مصممون تمامًا على الخروج من هذا بأمان، ولكن ليس سريعا".





وعلي صعيد آخر، أعطت أول لجان الخبراء الثلاثة في كوريا الجنوبية التي تراجع لقاح COVID-19 الذي طورته شركة Pfizer Inc وBioNTech توصيتها اليوم الثلاثاء للحكومة للموافقة على اللقاح.





تخطط اللجنة الصيدلانية الوطنية لتقديم توصيتها يوم الجمعة، وهو نفس اليوم الذي ستبدأ فيه كوريا الجنوبية حملة التحصين. لكن الحكومة ستنتظر لجنة ثالثة، لم تحدد متى ستصل إلى نهايتها، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستمنح الموافقة. وسيتم تطعيم الأفراد المعرضين لمخاطر عالية، والذين تم تحديد أولوياتهم في بداية حملة التطعيم، بلقاح طورته شركة AstraZeneca وجامعة أكسفورد.





ومع ذلك، بعد يوم واحد، ستستفيد كوريا الجنوبية من 117000 جرعة من لقاح Pfizer BioNTech التي تم توفيرها من خلال COVAX، وهو برنامج دولي لمشاركة لقاح فيروس كورونا، متجاوزًا الحاجة إلى الموافقة النهائية من الحكومة. وسيحصل حوالي 55000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مرافق علاج COVID-19 على الجرعات الأولى من لقاح Pfizer BioNTech يوم السبت.





نصح الفريق الأول الذي قدم تقريرًا عن لقاح Pfizer BioNTech بضرورة إعطائه للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا وأكثر، مع مراعاة نتائج التجارب العالمية والموافقة عليها في العديد من البلدان الأخرى. وقد وعدت شركة فايزر بمضاعفة إمداداتها من اللقاح للولايات المتحدة بحلول منتصف مارس، كما رفعت توقعات الإنتاج العالمي لعام 2021 إلى ملياري جرعة على الأقل.



