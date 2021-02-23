وزيرة التضامن: ميكنة "المعاشات والتأمينات" على رأس اهتماماتنا (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن منظومة المعاشات والتأمينات أخذت تاريخ طويل من التعثر، ولم تكن الرؤية واضحة بالحد الكافي، ولم يكن هناك استثمار جيد لأموال التأمينات، أو ميكنة ولم يكن هناك تدريب للموظفين.





وأضافت "نيفين قباج"، خلال حوارها مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوو"، اليوم الثلاثاء، أن ميكنة منظومة المعاشات والتأمينات على رأس اهتمامات وزارة التضامن الاجتماعي، لافتة إلى أنه تم تطوير منظومة المعاشات والتأمينات وقمنا بتأسيس بنية تحتية قوية لصالح المواطن مع تطوير قدرات العاملين بالتأمينات وتحسين المكاتب وتقديم الخدمة المتكاملة من شباك واحد يجمع جميع الملفات.



