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الهيئة العامة للاستثمار تحصل على شهادة الأيزو

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:29 ص
محمد عبد الوهاب- الرئيس الهيئة العامة للاستثمار
محمد عبد الوهاب- الرئيس الهيئة العامة للاستثمار
أحمد الشيخ
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تسلم المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة شهادة الأيزو 9001 من المدير التنفيذي لشركة S.G.S السويسرية والتي تعد إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة في تقييم أداء المؤسسات وإصدار شهادات مطابقة الجودة وفقاً لمعايير منظمة الأيزو الدولية وذلك بعد قيام الشركة بمراجعة كافة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة بمختلف فروعها ومكاتبها والمناطق الحرة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح عبد الوهاب أن حصول الهيئة على شهادة الأيزو يعد ترجمةً لحرص الهيئة على توحيد أسلوب أداء الخدمات بمختلف مراكز خدمات المستثمرين والاهتمام بتطوير أداؤها استناداً إلى المعايير الدولية وذلك من خلال تطبيق نظم إدارة الجودة وتوثيق سير العمل الإداري لتلبية متطلبات المستثمرين المتعاملين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مؤكداً على سعي الهيئة إلى الارتقاء بالعنصر البشرى بها من خلال تقديم وتهيئة بيئة عمل مناسبة وذلك للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ومن أجل الترويج لمصر بوصفها واجهة استثمارية واعدة.


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هيئة الاستثمار شهادة الايزو المناطق الحرة الاستثمار

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