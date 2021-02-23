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موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام سيمبا

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:30 ص
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بالمحترف الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق، في التشكيل الأساسي في مباراة الأحمر أمام سيمبا التنزاني.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، عصر اليوم الثلاثاء، عند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر موسيماني، أن يتواجد محمد شريف على دكة البدلاء، تمهيدا للدفع به فى الشوط الثانى، أو حسب سير اللقاء.

جدير بالذكر أن الأهلي يبحث عن الانفراد بصدارة المجموعة، بالفوز على سيمبا التنزاني، بعد أن فاز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد.

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