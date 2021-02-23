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ستيرلينج يوضح أسباب إنتصارات السيتي المتتالية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
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أكد لاعب مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينغ، أن مدربه بيب غوارديولا غرس عقلية الانتصارات في التشكيلة، وأنه لا يترك اللاعبين يعيشون على أمجادهم السابقة.
قال ستيرلينغ لموقع السيتي الإلكتروني، رداً على سؤال حول تأثير المدرب الإسباني: "يتعلق الأمر بعقلية الانتصارات، هذا أكثر شيء تعلمته منه، وألا تكون سعيداً بما حققته، استمر في القتال والتحسن وحاول الفوز بالمزيد والمزيد".
وأضاف: "لن نشعر بالرضا عن أنفسنا ونحن ندرك أن الموسم لا يزال طويلاً، سنحافظ على تركيزنا وسنلعب في دوري أبطال أوروبا هذا أسبوع، وبعد ذلك سنخوض مباراة في الدوري الممتاز".
وتابع: "نحن نتحكم في مصيرنا".

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