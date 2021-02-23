ريهام سعيد توجه الشكر لصناع مسلسل "وادي الجن"

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، البوستر الدعائى لمسلسل "وادي الجن" المقرر عرضه يوم 22 فبراير على إحدى المنصات الإلكترونية.





وعلقت عليه قائلة: "بالتوفيق لكل صناع العمل و بشكر المخرج حسام الجوهري و المنتج ايهاب بهجت و اشرف خليل المنتج المنفذ و فيراس و بشري اسعدتوني و كان ليه الشرف اني معاكوا".





ويدور المسلسل في إطار كوميدي تشويقي عن مجموعة من الشباب يحاولون اكتشاف وادي الجن من خلال إحدى الكهوف ثم تتطور الأحداث، ويقدم يوسف من خلال شخصية خالد دور لاعب بوكس وستاند آب كوميدي يحاول اكتشاف وادي الجن ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية والرومانسية داخل الكهف ثم تتطور الأحداث بينه وبين الأبطال.



