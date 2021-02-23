جامعه دمنهور تكرم نقيب الإعلاميين لدوره في ضبط المشهد

كرمت جامعة دمنهور، برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، لدورة في ضبط المشهد الاعلامي، وذلك على هامش ندوة "دور الاعلام والجامعات في تنمية الوعي القومي المصري".





وقال نقيب الإعلامين إن هذا التكريم عزيز على قلبع، نظرًا لأنه يأتي من جامعة تعد أحد المنارات العلمية والثقافة والفكرية في الريف المصري؛ حيث استطاعت خلال فترة وجيزة أن تساهم بشكل كبير في تنمية المجتمع، وتؤدي دورها بجانب مؤسسات الدولة المعنية بوضع خطط مستقبلية تنموية لأهل دمنهور والمحافظات المجاورة، بجانب دورها التعليمي والتنويري.



