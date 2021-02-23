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جامعه دمنهور تكرم نقيب الإعلاميين لدوره في ضبط المشهد

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:40 ص
جانب من التكريم
جانب من التكريم
ميسون أبو الحسن
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كرمت جامعة دمنهور، برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، لدورة في ضبط المشهد الاعلامي، وذلك على هامش ندوة  "دور الاعلام والجامعات في تنمية الوعي القومي المصري".

وقال  نقيب الإعلامين إن هذا التكريم عزيز على قلبع، نظرًا لأنه يأتي من جامعة تعد أحد المنارات العلمية والثقافة والفكرية في الريف المصري؛ حيث استطاعت خلال فترة وجيزة أن تساهم بشكل كبير في تنمية المجتمع، وتؤدي دورها بجانب مؤسسات الدولة المعنية بوضع خطط مستقبلية تنموية لأهل دمنهور والمحافظات المجاورة، بجانب دورها التعليمي والتنويري.

وأكد "سعدة" أنه سعيد بمشاركة أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات  جامعة دمنهور، وذلك من خلال الحوار المفتوح في ندوة "دور الإعلام والجامعات في تنمية الوعي القومي المصري"؛ حيث أنهم أثروا بأسئلتهم البناءه التي أظهروا فيها الجوانب المضيئة في مصرنا الجميلة، وهذا يدل على انتمائهم وحسهم الوطني المسؤول، متمنيًا لهم كل التوفيق في حياتهم المستقبلية.

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نقيب الإعلاميين طارق سعدة ضبط المشهد الإعلامي جامعة دمنهور الفجر

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