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خلال ٢٤ ساعة...ضبط 200 قطعة سلاح وينفذ 80 ألف حكم قضائى

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط " 200 قطعة سلاح نارى، و292 قضية مخدرات وتنفيذ 80156 حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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