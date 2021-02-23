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الحكومة تضيف "العمالة غير منتظمة" لبيانات الرقم القومي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت الحكومة الموافقة على إضافة مهنة العمالة غير منتظمة، إلى بيانات الرقم القومي لتسهيل توفير كل الدعم لهم.

وكلفت الحكومة مديريات القوى العاملة بالمحافظات لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة للمهن المطلوب إثباتها بالرقم القومي مجانا.
 
وبدأت بالفعل المديريات فى إرسال لجان بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية إلي مدنية العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية لحصر العمالة غير منتظمة وتغيير بطاقات الرقم القومي لهم.
 
جاء ذلك خلال احتفالية مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بتسليم وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات مديرية القوي العاملة حيث تغطي الوثيقة الوفاه والعجز الكلي والجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبى.
 

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