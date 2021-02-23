Advertisements

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 23-2-2021

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
Advertisements
شهدت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 23-2-2021 استقرارا وفقا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، وجاءت الأسعار اليوم في الأسواق المصرية على النحو التالي:
 
سجل سعر طن الحديد يتراوح 13500 – 13650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 13800– 14000 جنيه. 
 
وسجل سعر الرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، بينما سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة،  وأسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن. 
 
وعن أسعار الأسمنت اليوم، سجل طن أسمنت النصر 735 جنيهًا، والنهضة 600 جنيه، والمخصوص 723 جنيهًا.

وبلغ طن أسمنت السويدي مستوى سعريا 753 جنيهًا، والممتاز 730 جنيهًا، والعسكري 710 جنيهات، وحلوان 735 جنيهًا، ومصر بني سويف 740 جنيهًا، والسويس 730 جنيهًا.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الحديد والاسمنت اسعارالحديد اليوم اسعار الحديد الان

أخبار تهمك

رونالدو يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الكشف عن حقيقة توقيع فرجاني ساسي للدحيل القطري

منذ ساعتين و 29 دقيقة

برونو يقترب من صلاح.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة و 15 دقيقة

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 12 ساعة

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام سيمبا

منذ ساعة الا ربع

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ حوالي 12 ساعة

فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه يلقنها درسا قاسيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 20 ساعة

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 13 ساعة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

نبأ سار لريال مدريد بشأن راموس

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

منذ ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار مواد البناء خلال تعاملات رابع أيام شهر رمضان اليوم الخميس 9/5/2019

أسعار مواد البناء (الحديد والأسمنت) اليوم الثلاثاء 29-10-2019

أسعار مواد البناء (الحديد والأسمنت) اليوم الجمعة 1-11-2019

أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 19-10-2020

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 28-10-2020

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 18-11-2020

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

10:13 م

فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه يلقنها درسا قاسيا

10:56 ص

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام سيمبا

11:30 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

10:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»