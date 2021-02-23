افتتاح سجلات مدنية جديدة وتمديد ساعات العمل ببعض المقار

قررت وزارة الداخلية تمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءً تيسيرًا على المواطنين.

وجاء القرارات على النحو التالى:-



• مركز إصدار البحيرة بدمنهور ( بمحافظة البحيرة).



• مركز إصدار الإسكندرية ( بمحافظة الإسكندرية).



• سجل مدنى أول كفرالشيح (بمحافظة كفرالشيخ).







وتفتتح وزارة الداخلية السجلات التالية اعتبارًا من السبت الموافق 2722021:-



• سجل مدنى سماحة الفرعى ( بمحافظة الدقهلية).



• سجل مدنى الجنوب2 ( بمحافظة بورسعيد ).



• سجل مدنى ثالث العاشر من رمضان ( بمحافظة الشرقية ).



• سجل مدنى ميرا الفرعى ( بمحافظة أسيوط ).







وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.