Advertisements

افتتاح سجلات مدنية جديدة وتمديد ساعات العمل ببعض المقار

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
قررت وزارة الداخلية تمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساءً تيسيرًا على المواطنين.
وجاء القرارات على النحو التالى:-

• مركز إصدار البحيرة بدمنهور ( بمحافظة البحيرة).

• مركز إصدار الإسكندرية ( بمحافظة الإسكندرية).

• سجل مدنى أول كفرالشيح (بمحافظة كفرالشيخ).



وتفتتح وزارة الداخلية السجلات التالية اعتبارًا من السبت الموافق 2722021:-

• سجل مدنى سماحة الفرعى ( بمحافظة الدقهلية).

• سجل مدنى الجنوب2 ( بمحافظة بورسعيد ).

• سجل مدنى ثالث العاشر من رمضان ( بمحافظة الشرقية ).

• سجل مدنى ميرا الفرعى ( بمحافظة أسيوط ).



وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

أخبار تهمك

نبأ سار لريال مدريد بشأن راموس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

رونالدو يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفاجئ الجميع بتطورات حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يحذر لاعبي الأهلي برسالة شديدة اللهجة

منذ نصف ساعة

رد رسمي على انتقال "ساسي" إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام سيمبا

منذ ساعة

مرعب الخصوم.. موسيمانى يرحب بعودة لاعب الأهلي المعار

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن حقيقة توقيع فرجاني ساسي للدحيل القطري

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. الاتحاد الإفريقي يصدم الزمالك قبل مواجهة تونجيث

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه يلقنها درسا قاسيا

منذ ساعة و نصف

من عمر 2 إلى 6 أشهر.. إضافة جرعتين من لقاح شلل الأطفال لجدول التطعيمات (التفاصيل)

منذ حوالي 13 ساعة

إنقاذ 4 وانتشال 7 جثامين من ضحايا مركب الإسكندرية

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 ص

عاجل| تصل لـ2 مئوية.. انخفاض شديد في درجات الحرارة على هذه المناطق

تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة (فيديو)

10:13 م

فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي.. وشقيقه يلقنها درسا قاسيا

10:56 ص

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام سيمبا

11:30 ص

عاجل.. ننفرد بتشكيل الأهلي الرسمي ضد سيمبا في دوري أبطال إفريقيا

07:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»