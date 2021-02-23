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شيخ قبيلة هبرجعلو يكذب وزير الإعلام الصومالي: تصريحاته لا تمثل إلا شخصه

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أصدر شيخ قبيلة هبر جعلو التي ينتمي إليها وزير الاعلام الصومالي عثمان أبوبكر، بيانًا قدم فيه اعتذارًا لدولة لإمارات على خلفية ادعاءات وزير الاعلام.

 

وقالد شيخ قبيلة "هبر جعل"، إن تصريحات وزير الإعلام لا تمثل دولة الصومال المحبة للإمارات، فهي لا تمثل إلا شخصه وحسب.

 

وأضاف شيخ قبيله "هبر جعلو" في بيان اعتذاره للإمارات "لقد سمعنا التصريح الذي أدلى به وزير الاعلام الصومالي عثمان أبوكر دبه ضمن حكومة تصريف الأعمال الصومالية التي انتهت ولايتها بانتهاء ولاية الرئيس فرماجو، هذا الرجل من أفراد قبيلتنا وتحكمه القوانين والأعراف القبلية، وبما أنني سلطان لهذه القبيلة وتنطبق عليه التقاليد.

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